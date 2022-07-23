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Заболотный: я хочу играть в основе ЦСКА. Есть спортивная злость, что не выхожу в старте

Заболотный: я хочу играть в основе ЦСКА. Есть спортивная злость, что не выхожу в старте
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Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный после разгромной победы в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Сочи» (3:0) высказался о своём игровом времени в стартовом составе команды. Отметим, что в сегодняшней встрече форвард появился на поле на 63-й минуте, заменив нападающего Фёдора Чалова.

«Любой нормальный игрок в перспективе хочет играть в основе. Естественно, я хочу играть в основе. Есть спортивная злость, что я не выхожу в старте, но это не агрессия. Усердие всегда было и будет. Тренируюсь на таком же уровне, просто каждый футболист показывает хорошие качества на тренировке, и там уже тренер выбирает. Если это работает так, как сейчас, значит, тренер прав», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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