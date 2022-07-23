Заболотный: Федотов такой же, как и был — не изменился. Справедливый добряк
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Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный после разгромной победы в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Сочи» (3:0) высказался о главном тренере армейцев Владимире Федотове. Форвард ответил на вопрос, изменился ли 55-летний специалист со времён их совместной работы в «Сочи».
«Нет, Федотов не изменился. Считаю, что такой же, как и был. Да, в меру добряк, справедливый добряк. Чувствуется ли, что на него давит ответственность? Он гнёт свою линию. Федотов — стержневой тренер со своим мнением, и у него это очень хорошо получается. Так же ли он даёт установки, как в «Сочи»? Примерно стиль один и тот же», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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