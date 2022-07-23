Акинфеев спасался от жары, Карраскаль сносил вратаря «Сочи». Лучшие фото победы ЦСКА

23 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче второго тура российской Премьер-Лиги ЦСКА разгромил «Сочи». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды Сергея Федотова.
Лучшие фото с матча ЦСКА — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, за счёт чего получилось добыть разгромную победу клуба в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0).
«Хочу отметить всю команду, всех футболистов. Команда проявила характер, мастерство тоже — без него никуда. Я за командные взаимодействия. Кто-то в них себя проявляет. Мы заслужили победу отношением к делу. Отдельно взятый футболист не может проявить себя вне системы», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 23 июля 2022
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