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Заболотный ответил на вопрос, есть ли желание сыграть в футбольной Медиалиге

Заболотный ответил на вопрос, есть ли желание сыграть в футбольной Медиалиге
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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный ответил на вопрос, имеет ли он желание сыграть в футбольной Медиалиге.

«Честно, слышал про Медиалигу, но вообще не разбираюсь и не вникал. Ко мне пока не обращались. Если есть на это спрос у болельщиков и зрителей, значит, неплохой продукт.

Поиграть в Медиалиге в межсезонье? На данный момент я профессиональный футболист профессиональной команды. Пока таких мыслей нет», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 23 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА играл с «Сочи». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0. Заболотный вышел на поле на замену.

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