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Дубль Медины и голевой пас Акинфеева — в видеообзоре матча второго тура РПЛ ЦСКА — «Сочи»

Дубль Медины и голевой пас Акинфеева — в видеообзоре матча второго тура РПЛ ЦСКА — «Сочи»
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Сегодня, 23 июля, прошёл матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между московским ЦСКА и «Сочи». Команды сыграли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Армейцы одержали разгромную победу – 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на YouTube-канале «Матч».

Счёт был открыт в первом тайме. На 36-й минуте мяч на свой счёт записал полузащитник Хесус Медина, голевую передачу отдал Хорхе Карраскаль. На 56-й минуте забил сам Карраскаль. Примечательно, что ассистентом колумбийского футболиста стал вратарь армейцев Игорь Акинфеев. В добавленное к матчу время Хесус Медина оформил дубль.

По итогам двух туров ЦСКА набрал шесть очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Сочи» с тремя очками остался на третьем месте.

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