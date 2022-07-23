Антон Заболотный: мы же собрались здесь не ради «Зенита», чтобы они первое место заняли

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный поделился мнением о соперничестве с «Зенитом» за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.



«Конечно, в РПЛ идёт борьба за первое место. Как бороться с «Зенитом»? Согласитесь, это странный вопрос. Мы прямо сейчас что делаем? Давайте всё будем постепенно. Это такой же вопрос, как если меня спросят: «Сколько забьёшь в чемпионате России?» Это второй тур. Как я могу понять, сколько я забью в РПЛ? Конечно, я хочу забить много голов. Или у любого нападающего спроси: «Как ты будешь играть в 28-м или 30-м туре?» Откуда я знаю? Дай бог здоровья, я буду играть в 28-м туре. Дай бог получится какая-то другая ситуация. Борьба идёт. Мы же собрались здесь не ради «Зенита», чтобы они первое место заняли», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



Сегодня, 23 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА играл с «Сочи». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

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