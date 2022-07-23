Игорь Акинфеев провёл 300-й «сухой» матч в составе ЦСКА
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Сегодня, 23 июля, вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев сохранил свои ворота на замке в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Сочи» (3:0). Данная игра стала для голкипера 300-й без пропущенных мячей в армейском клубе.
Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В стартовом составе команды вратарь играет с 2003 года. Всего на счету 36-летнего футболиста 704 матча в футболке клуба, в которых он пропустил 630 мячей.
Контракт 36-летнего игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным статистического интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Акинфеева составляет € 2,5 млн.
После двух сыгранных туров ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2022/2023, набрав шесть очков.
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