Хесус Медина: ЦСКА станет чемпионом в этом сезоне. Я счастлив в клубе

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина после разгромной победы в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Сочи» (3:0) заявил, что армейцы станут чемпионами России в сезоне-2022/2023. Также полузащитник отметил, что счастлив в московском клубе.
«Я счастлив в клубе. ЦСКА станет чемпионом в этом сезоне», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, парагвайский футболист оформил дубль в матче с «Сочи». Примечательно, что один из мячей 25-летний футболист забил с передачи вратаря Игоря Акинфеева.
После двух сыгранных туров ЦСКА располагается на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав шесть очков. «Сочи» (3) делит третью/четвёртую строчку с «Крыльями Советов».
- 23 июля 2022
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