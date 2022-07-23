В ЦСКА рассказали, когда ждать новостей по переходу Мойзеса и Мендеса в клуб

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал, когда ждать новостей по трансферам.



«Когда ждать Мойзеса и Мендеса? Давайте подождём официальных новостей на ближайшей неделе», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее 27-летний бразильский защитник Мойзес, принадлежащий клубу «Интернасьонал», подтвердил свой переход в московский ЦСКА. Также ЦСКА договорился о трансфере 22-летнего полузащитника «Унион Эспаньолы» Виктора Мендеса за € 2,5 млн.



Сегодня, 23 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА играл с «Сочи». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

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