В ЦСКА сообщили, что стадион клуба стоит в очереди на Fan ID на 2023 год

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал, что стадион клуба стоит в очереди на Fan ID на 2023 год. Он сообщил, что «ВЭБ Арена» также будет использовать процедуру паспорта болельщика.



«Мы стоим в очереди на 2023 год. Вы знаете приказ МВД 10.92. Давно всем известно, что есть определённые недочёты, которые исправляются, и в рамках технических устранений клуб движется к тому, чтобы всё было здорово. Это взаимосвязанные процессы, и они в каком-то виде идут», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Сегодня, 23 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА играл с «Сочи». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

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