В ЦСКА сообщили, что стадион клуба стоит в очереди на Fan ID на 2023 год

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал, что стадион клуба стоит в очереди на Fan ID на 2023 год. Он сообщил, что «ВЭБ Арена» также будет использовать процедуру паспорта болельщика.
«Мы стоим в очереди на 2023 год. Вы знаете приказ МВД 10.92. Давно всем известно, что есть определённые недочёты, которые исправляются, и в рамках технических устранений клуб движется к тому, чтобы всё было здорово. Это взаимосвязанные процессы, и они в каком-то виде идут», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сегодня, 23 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА играл с «Сочи». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.
- 23 июля 2022
-
19:05
-
18:57
-
18:56
-
18:52
-
18:50
-
18:46
-
18:39
-
18:32
-
18:32
-
18:28
-
18:17
-
18:15
-
18:12
-
18:10
-
18:09
-
18:06
-
18:05
-
18:03
-
17:56
-
17:56
-
17:53
-
17:50
-
17:48
-
17:44
-
17:42
-
17:39
-
17:38
-
17:37
-
17:31
-
17:28
-
17:21
-
17:21
-
17:19
-
17:09
-
17:00