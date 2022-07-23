Эмоции игроков и тренеров ЦСКА после разгромной победы в матче второго тура РПЛ с «Сочи»
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Сегодня, 23 июля, московский ЦСКА разгромил «Сочи» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2022. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась победой армейцев со счётом 3:0.
После окончания встречи игроки и тренерский штаб московского клуба в раздевалке эмоционально отпраздновали победу над «Сочи».
Напомним, дубль в матче оформил парагвайский полузащитник Хесус Медина. Хавбек отличился на 36-й и на 90+3-й минуте. Ещё один мяч записал на свой счёт колумбиец Хорхе Карраскаль. Он забил на 56-й минуте, примечательно, что его ассистентом стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
После двух сыгранных туров ЦСКА располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав шесть очков.
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