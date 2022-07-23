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В ЦСКА ответили на вопрос, может ли Чалов перейти в «Базель»

В ЦСКА ответили на вопрос, может ли Чалов перейти в «Базель»
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Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал, может ли нападающий красно-синих Фёдор Чалов перейти в «Базель».

«Не секрет, что «Базель» хотел вернуть Чалова. Но на данный момент по тому, что мы видим, как тренерский штаб рассчитывает на Чалова, как Федя играет, этот вопрос нужно просто закрыть. Хотел ли «Базель» именно выкупить Федю? Я не в курсе. На тот момент, когда мы в последний раз разговаривали на эту тему, был вопрос только продления аренды, но это несерьёзный подход», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 23 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА играл с «Сочи». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

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