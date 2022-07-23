Баженов — о матче с «Краснодаром»: фаворита точно нет. Но ощущение, что «Спартак» победит
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Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Краснодаром». Встреча пройдёт сегодня, 23 июля, на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак».
«Фаворита точно нет. Две равные по силам команды на данный момент. Ощущение, что «Спартак» сегодня победит. Будет открытый футбол, потому что «Краснодару» нужно очки набирать, и показывать игру вперёд. «Спартак» тоже это заявлял. Ожидания — бескомпромиссный футбол со множеством голов. Это будет логично», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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