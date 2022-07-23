Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о предстоящей встрече второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между московским «Спартаком» и «Краснодаром».

«У «Краснодара» со «Спартаком» всегда были хорошие игры. Всегда было много голов. Посмотрим, как «Краснодар» будет выглядеть без легионеров, и как молодёжь будет справляться с задачами, поставленными главным тренером. В Краснодаре на таком стадионе всегда приятно играть. Для обеих команд важная игра.



Фаворита в этом матча нет. Здесь 50 на 50. Зная, как «Спартак» играет нестабильно: могут сыграть прекрасно игру, а потом провалить две», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.