Червиченко о матче с «Краснодаром»: судьи имеют зуб на говорящих представителей «Спартака»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
«Краснодар» — неплохая команда, хотя там почти нет легионеров. Если индивидуально некоторые игроки красно-белых сильнее, то по части сбалансированности и общего функционала «Краснодар» точно не уступает. Судьи имеют зуб на много говорящих представителей «Спартака». Поэтому в данной игре всё может быть в пользу «Краснодара», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Встреча пройдёт сегодня, 23 июля, на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
- 23 июля 2022
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