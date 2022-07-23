Червиченко о матче с «Краснодаром»: судьи имеют зуб на говорящих представителей «Спартака»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».



«Краснодар» — неплохая команда, хотя там почти нет легионеров. Если индивидуально некоторые игроки красно-белых сильнее, то по части сбалансированности и общего функционала «Краснодар» точно не уступает. Судьи имеют зуб на много говорящих представителей «Спартака». Поэтому в данной игре всё может быть в пользу «Краснодара», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Встреча пройдёт сегодня, 23 июля, на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.