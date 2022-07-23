«Краснодар» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч второго тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Спартака» на матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команды сыграют на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак».



«Краснодар»: Сафонов, Петров, Бородин, Литвинов, Волков, Ионов, Черников, Сперцян, Баньяц, Кордоба, Олусегун.



Запасные: Агкацев, Рамирес, Исаенко, Пивоваров, Сухорученко, Якимов, Ахметов, Кокоев, Сулейманов, Манелов, Самко.



«Спартак»: Селихов, Чернов, Джикия, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Денисов, Мозес, Мартинс, Промес, Соболев.



Запасные: Максименко, Волков, Рассказов, Маслов, Кофрие, Классен, Зиньковский, Игнатов, Умяров, Пруцев, Николсон.



На матче будет работать бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистенты — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). В роли резервного рефери выступит Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).