Чанов: голевая передача Акинфеева — сумасшедшая! Но вспомните, как он выручил при 1:0

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал игру голкипера команды Игоря Акинфеева в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Сочи» (3:0). 36-летний футболист сыграл «на ноль» и отдал результативную передачу.
«Тут даже не в голевой передаче дело! Вспомните, как Игорь выручил при 1:0. Надёжность — его конёк. Мы особо не замечаем, но на самом деле это большое мастерство.
Голевая передача — сумасшедшая! Возможно, это было наиграно! Игра в три центральных подразумевает, что фланги могут быть открыты. Поэтому и передача идёт в так называемые усы. Умение дать точную длинную передачу у Игоря всегда присутствовало. Возможно, Акинфеев станет единоличным лидером по голевым передачам в РПЛ среди вратарей. У него ещё много матчей впереди», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 23 июля 2022
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