Игрок «Оренбурга» сделал первый хет-трик сезона РПЛ. Первый гол он забил за 18 секунд

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой оформил хет-трик в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» (заканчивается второй тайм, счёт 3:0).
Примечательно, что форвард сделал хет-трик после выхода на замену. Первый мяч игрок забил на 46-й минуте — через 18 секунд после появления на поле. На 67-й минуте Сычевой записал на свой счёт второй гол. На 77-й минуте Владимир сделал хет-трик и довёл счёт до разгромного в пользу «Оренбурга».
Сычевой играет за «Оренбург» с июля 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента после истечения контракта с омским «Иртышом». Контракт 26-летнего игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.
- 23 июля 2022
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