Заболотный: с Федотовым всё совсем другое, чем с Березуцкими. Поэтому у ЦСКА и игра такая

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный сравнил тренировочные процессы в команде при Алексее Березуцком и Владимире Федотове.

«Сейчас у нас совсем другой тренировочный процесс, если мы сравниваем нынешний ЦСКА с тем, что был при Березуцком. Всё совсем другое, поэтому и игра такая. У нас прилично поменялся состав, наигрываются новые позиции. Не скажу, что с уходом игроков мы стали слабее, у ребят молодая кровь.



У ЦСКА новая схема — может, это как-то вдохнуло в ЦСКА новую жизнь, действует по-другому. Новый сезон надо начинать с чистого листа», — сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Сегодня, 23 июля, ЦСКА под руководством Федотова одержал вторую победу подряд на старте Российской Премьер-Лиги. Во втором туре был разгромлен «Сочи» (3:0).