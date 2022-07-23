«Оренбург» разгромил «Урал» благодаря хет-трику Сычевого, вышедшего на замену

Сегодня, 23 июля, «Оренбург» разгромил «Урал» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск. «Оренбург» победил со счётом 3:0.



Все три мяча записал на свой счёт один футболист – нападающий Владимир Сычевой. Примечательно, что он оформил хет-трик после выхода на замену на 46-й минуте встречи. Уже через 18 секунд после появления на поле Сычевой отметился взятием ворот. Второй мяч был забит на 67-й минуте. Через 10 минут Сычевой оформил хет-трик и довёл счёт до разгромного, чем установил окончательный счёт встречи.



Отметим, что большую часть матча «Урал» играл в меньшинстве. На 36-й минуте прямую красную карточку получил защитник Лео Гогличидзе.