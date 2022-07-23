В ЦСКА высказались о решении отстранить российские клубы от еврокубков на сезон-2022/2023
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию российских клубов по решению УЕФА запретить им участвовать в международных соревнованиях под своей эгидой.
«Насколько я понимаю, CAS является последней инстанцией. Здесь можно говорить о том, что они достаточно формально подошли к рассмотрению дела. Если посмотреть мотивировочную часть, никакой юридической составляющей в этом решении нет», — рассказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, ЦСКА, «Динамо», «Зенит» и «Сочи» подали коллективную апелляцию на решение УЕФА. Российский футбольный союз подал апелляцию на аналогичное решение ФИФА, но она также была отклонена.
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