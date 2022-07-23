В ЦСКА заявили, что продали более 2 тысяч абонементов на новый сезон

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что московский клуб продал более 2 тысяч абонементов на сезон-2022/2023.
«Клуб недоволен — мы продали более 2000 абонементов. Это в два-три раза ниже, если сравнивать с доковидным сезоном. И мы понимаем, что из этих проданных абонементов далеко не все будут ходить на стадион, потому что многие купили их, присоединившись к бойкоту — тем самым поддержав клуб. Как к этому можно относиться? Негативно только», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, для посещения домашних матчей ЦСКА с декабря 2022 года потребуется карта болельщика (Fan ID). Сейчас эта система тестируется на стадионах в Екатеринбурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону.
- 23 июля 2022
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