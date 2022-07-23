«Ювентус» работает над трансфером экс-хавбека «Зенита» Паредеса
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Туринский «Ювентус» заинтересован в подписании полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса. Однако перед трансфером аргентинского футболиста «Ювентус» хочет расстаться с Аароном Рэмси и Артуром. Об этом сообщает Tuttosport.
28-летний Паредес — воспитанник «Боки Хуниорс». Леандро успел поиграть за «Эмполи» и «Рому», а с июля 2017 по январь 2019 года выступал за «Зенит», в составе которого выиграл чемпионство России. Клуб из Санкт-Петербурга продал Паредеса в «ПСЖ» за € 40 млн.
В сезоне-2021/2022 Паредес в 22 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. На счету Паредеса также 44 матча в составе национальной сборной Аргентины.
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