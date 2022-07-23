«Краснодар» — «Спартак»: Зобнин на 35-й минуте вывел красно-белых вперёд
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Сегодня, 23 июля, идёт матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» — «Спартак». Команды играют на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.
Счёт был открыт в первом тайме. На 35-й минуте отличился полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.
На игре работает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Ему помогают ассистенты Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). В роли резервного рефери выступит Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).
Напомним, по итогам минувшего сезона «Краснодар» занял четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на 10-й строчке в таблице. Чемпионом России стал «Зенит».
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