В «Спартаке» объяснили, почему в клубе не стали заключать контракт с Жигулёвым

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему клуб не подписал контракт с полузащитником Ильёй Жигулёвым. 26-летний футболист находился в команде на просмотре.

«Есть куча обстоятельств, по которым контракт может быть не подписан. Сейчас весь наш футбол живёт не в тривиальных условиях. Поэтому для того, чтобы подписать игрока, находящегося на просмотре, должно совпасть несколько условий, и это не только условие, что он устраивает главного тренера и хорошо тренировался. В этом смысле к Илье никаких претензий не было, он действительно хорошо работал, но другие обстоятельства, к сожалению, не сложились таким образом, чтобы подписать с ним контракт. Но все пожали друг другу руки, Илья уехал, попрощался с ребятами. Мы сказали ему только спасибо», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.