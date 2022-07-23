И. Федотов: Соболеву надо было показывать вторую жёлтую карточку в матче с «Краснодаром»

Футбольный судья Игорь Федотов считает, что нападающий «Спартака» Александр Соболев должен был быть удалён в матче с «Краснодаром» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Отметим, что на 37-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «быков» Александр Черников.

«Соболеву надо было показывать жёлтую карточку за применение рук в борьбе за верховой мяч. Он ударил локтем соперника, это должна была быть вторая жёлтая карточка», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистенты — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).