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«Краснодар» — «Спартак»: Промес на 46-й минуте удвоил преимущество гостей

«Краснодар» — «Спартак»: Промес на 46-й минуте удвоил преимущество гостей
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Сегодня, 23 июля, идёт матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» — «Спартак». Встреча проходит на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре.

На 46-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес удвоил преимущество своей команды. Счёт был открыт в первом тайме. На 35-й минуте отличился полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. На 37-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве. Красную карточку за нарушение на полузащитнике красно-белых Викторе Мозесе получил хавбек «быков» Александр Черников.

Матч обслуживает бригада судей во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его помощники — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

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