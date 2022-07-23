«Краснодар» — «Спартак»: Промес на 46-й минуте удвоил преимущество гостей

Сегодня, 23 июля, идёт матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» — «Спартак». Встреча проходит на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре.



На 46-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес удвоил преимущество своей команды. Счёт был открыт в первом тайме. На 35-й минуте отличился полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. На 37-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве. Красную карточку за нарушение на полузащитнике красно-белых Викторе Мозесе получил хавбек «быков» Александр Черников.



Матч обслуживает бригада судей во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его помощники — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).