В «Спартаке» высказались о решении ЭСК поддержать Безбородова после матча с «Ахматом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение Экспертно-судейской комиссии (ЭСК РФС) поддержать все решения арбитра Владислава Безбородова в матче с «Ахматом» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Мы не удивились этому решению, но хочется сказать, что напряжение между «Спартаком» и судьями хотелось бы перевести в какое-то конструктивное русло. Мы подали этот протест, чтобы нам по каждому эпизоду дали объяснение. Каких-то аргументов мы пока не поняли, но этот диалог с судейским корпусом и руководством нашего судейства должен быть продолжен. Мы со своей стороны хотим, чтобы он был конструктивным, спокойным, потому что вопросы не только у нас. Это же не мы говорим: «Почему так, так и так». Этим вопросом задавались многие люди: болельщики, эксперты, бывшие судьи. Хотя бы по одному из эпизодов, согласитесь, были мнения очень разные. Мы бы не хотели, чтобы нам говорили: «Мы правы, потому что мы правы». Нам хотелось бы, чтобы объясняли решения не только «Спартаку», но и другим клубам. От этого выиграет весь российский футбол», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.