Хавбек «Краснодара» Черников — лидер РПЛ по жёлтым и красным карточкам с прошлого сезона

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников был удалён в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 со «Спартаком». Хавбек получил красную карточку на 37-й минуте из-за нарушения на полузащитнике красно-белых Викторе Мозесе.



Как сообщает Opta Sport, Черников в четвёртый раз был удалён в РПЛ с начала прошлого сезона. Примечательно, что ни у одного другого футболиста нет столько красных карточек. Также хавбек «быков» — лидер чемпионата России по количеству жёлтых карточек с начала сезона-2021/2022, у него 11 предупреждений.



В данный момент в матче «Краснодар» — «Спартак» идёт второй тайм. Гости ведут со счётом 3:0. Первый мяч был забит на 35-й минуте, взятием ворот отметился полузащитник Роман Зобнин. На 46-й минуте преимущество красно-белых удвоил нападающий Квинси Промес. На 52-й минуте автогол забил защитник «Краснодара» Сергей Бородин.