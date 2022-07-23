«Краснодар» — «Спартак»: защитник хозяев Бородин на 52-й минуте забил автогол

Сегодня, 23 июля, проходит игра второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» — «Спартак». Команды проводят встречу на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре.

На 52-й минуте автогол забил защитник «Краснодара» Сергей Бородин. Ранее на 35-й минуте забил полузащитник гостей Роман Зобнин. На 46-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес удвоил преимущество своей команды.

Отметим, что с 37-й минуты «Краснодар» играет в меньшинстве. За нарушение на хавбеке «Спартака» был удалён полузащитник Александр Черников.

На матче работает бригада судей во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его помощники — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).