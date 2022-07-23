«Краснодар» — «Спартак»: Сперцян на 60-й минуте отыграл один мяч с пенальти

Сегодня, 23 июля, идёт матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» — «Спартак». Команды проводят встречу на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре.

На 60-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отыграл один мяч, реализовав пенальти. Ранее на 35-й минуте забил хавбек московской команды Роман Зобнин. На 46-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес удвоил преимущество своей команды. На 52-й минуте автогол забил защитник «Краснодара» Сергей Бородин.

На матче работает бригада судей во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его помощники — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).