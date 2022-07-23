Арбитр Федотов: решение назначить пенальти в ворота «Спартака» правильное

Российский арбитр Игорь Федотов считает, что судья Кирилл Левников правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Решение назначить пенальти в ворота «Спартака» правильное. Зачем Денисов поднимал руку? Ставь ногу, голову, а руку не поднимай! Да, был рикошет, а потом мяч попал в руку, которая находилась в неестественном положении. Правильное решение – назначить 11-метровый удар без показа жёлтой карточки», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
На матче работает бригада судей во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его помощники — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).
- 23 июля 2022
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