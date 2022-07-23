«Всё как-то само получается». Сычевой — о хет-трике «Уралу» в РПЛ

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой, ставший автором трёх голов в матче с «Уралом» (3:0), рассказал, как ему удалось оформить первый хет-трик сезона в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Хороший матч был, тяжёлый. Так получилось, сделал хет-трик. Самое главное — выиграли. Особый настрой? Нет, всё как-то само получается», — рассказал Сычевой в видео, опубликованном в телеграм-канале «Оренбурга».

26-летний Сычевой перешёл в «Оренбург» на правах свободного агента летом прошлого года. Два сезона назад нападающий выступал за команду «Крымтеплица». В составе «Оренбурга» за 36 матчей Владимир забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами действует до конца нынешнего сезона.