Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зобнин: «Спартаку» повезло, что забили, а удаление «Краснодара» полностью перевернуло игру

Зобнин: «Спартаку» повезло, что забили, а удаление «Краснодара» полностью перевернуло игру
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о разгромной победе в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Краснодаром» (4:1). Хавбек стал автором одного из забитых мячей.

«Хотелось бы дважды забить, я редко забиваю, но главное победа. Мы двигаемся дальше. Как перевернули? Первые минуты были тяжёлые, мы долго сюда добирались. Повезло, что забили, а удаление полностью перевернуло игру. Я часто атаковал слева? Я в принципе разговаривал с тренером, не привязан, могу смещаться налево», — сказал Зобнин в эфире «Матч Премьер».

Помимо Зобнина, среди игроков «Спартака» отличились полузащитник Виктор Мозес и нападающий Квинси Промес. Автогол записал на свой счёт защитник «Краснодара» Сергей Бородин. Гол престижа с пенальти забил полузащитник «быков» Эдуард Сперцян.

Новость по теме
«Спартак» разгромил «Краснодар» со счётом 4:1 в матче второго тура РПЛ сезона-2022/2023
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022