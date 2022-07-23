Зобнин: «Спартаку» повезло, что забили, а удаление «Краснодара» полностью перевернуло игру

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о разгромной победе в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Краснодаром» (4:1). Хавбек стал автором одного из забитых мячей.
«Хотелось бы дважды забить, я редко забиваю, но главное победа. Мы двигаемся дальше. Как перевернули? Первые минуты были тяжёлые, мы долго сюда добирались. Повезло, что забили, а удаление полностью перевернуло игру. Я часто атаковал слева? Я в принципе разговаривал с тренером, не привязан, могу смещаться налево», — сказал Зобнин в эфире «Матч Премьер».
Помимо Зобнина, среди игроков «Спартака» отличились полузащитник Виктор Мозес и нападающий Квинси Промес. Автогол записал на свой счёт защитник «Краснодара» Сергей Бородин. Гол престижа с пенальти забил полузащитник «быков» Эдуард Сперцян.
- 23 июля 2022
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