Абаскаль — о судействе: не было возможности посмотреть эпизоды, вызвавшие обсуждения

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о судействе Кирилла Левникова в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:1).

«У меня не было возможности посмотреть эпизоды, вызвавшие обсуждения. Когда будет время, обязательно сделаю это», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На матче работала бригада судей во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его помощники — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

На 37-й минуте Левников удалил полузащитника «Краснодара» Александра Черникова. Также активное обсуждение вызвало неудаление форварда «Спартака» Александра Соболева.