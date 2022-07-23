Мостовой: чего мы ждём от «Краснодара»? Один падает, другой спотыкается, третий бьётся

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал крупную победу команды над «Краснодаром» (4:1) в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Как я и говорил, что выиграет «Спартак», но не думал, что так крупно. Красно-белые выиграли и забрали свои три очка, как и должны были. Чего мы ждём от «Краснодара», где средний возраст 23 года? Они и играют вшестером вперёд и вшестером назад, один падает, другой спотыкается, третий бьётся. С другими командами ещё сыграют нормально, но со «Спартаком», где семь-восемь опытных игроков — сложно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Счёт был открыт в первом тайме. На 35-й минуте отличился полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, ему ассистировал Кристофер Мартинс. Через две минуты красную карточку получил хавбек «Краснодара» Александр Черников. На 46-й минуте взятием ворот отметился форвард «Спартака» Квинси Промес.



На 52-й минуте автогол забил защитник «быков» Сергей Бородин. На 60-й минуте с пенальти один мяч отыграл хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян. На 83-й минуте счёт до разгромного довёл полузащитник «Спартака» Виктор Мозес, результативную передачу отдал Данил Пруцев.