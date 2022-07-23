Мостовой: для меня не было удаления Соболева. Выиграл борьбу — не бил и не толкал рукой
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о спорных эпизодах в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» — «Спартак» (1:4).
«Для меня не было удаления Соболева. Почему оно там должно быть? Он выиграл борьбу, выпрыгнул раньше, не бил рукой, не толкал. Черникова по правилам удалил. Сначала он вообще стоял и смотрел на Соболева, а потом не сдержал эмоции. Там Мозесу должны были жёлтую карточку показывать, если бы Черников не отмахнулся, то показали бы жёлтую Мозесу и игра продолжилась бы. Ясно, что нигериец потом театрально упал, сыграл, но толчок же был. Рыбуса же удалил за толчок, и здесь то же самое», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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