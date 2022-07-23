Защитница сборной Нидерландов дважды выбила мяч, летевший в ворота

Защитница сборной Нидерландов Стефани ван дер Грагт дважды спасла свою команду от пропущенного гола в матче со сборной Франции в четвертьфинале женского чемпионата Европы. Футболистка успела дважды вынести мяч, летевший в ворота её команды в течение пяти минут. Сначала ван дер Грагт отбила мяч ногой, а потом встала на его пути телом.
Фото: Эфир телеканала «Матч»
Фото: Эфир телеканала «Матч»
Напомним, победитель матча, который проходит в эти минуты на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия), встретится 27 июля со сборной Германии, которая в четвертьфинале обыграла Австрию (2:0). В другом полуфинале 26 июля сыграют Англия и Швеция. Финал женского чемпионата Европы по футболу состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Англии. Действующим победителем турнира является сборная Нидерландов.
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