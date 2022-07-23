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Абаскаль объяснил, почему Зиньковский не вышел в стартовом составе на матч с «Краснодаром»

Абаскаль объяснил, почему Зиньковский не вышел в стартовом составе на матч с «Краснодаром»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему полузащитник Антон Зиньковский не появился в стартовом составе команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (4:1). Футболист появился на поле на 87-й минуте.

«Оставить Зиньковского в запасе — мой выбор. Это позволило нам поставить в состав Мозеса, благодаря чему спокойно контролировали матч. Зиньковский мог выйти со скамейки и усилить игру — так и произошло», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

26-летний Зиньковский пополнил состав московского «Спартака» перед стартом сезона-2022/2023. Полузащитник перешёл в московскую команду из самарских «Крыльев Советов», за которых выступал с 2019 года.

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