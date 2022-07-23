Мележиков: в «Спартаке» не рассчитывают на Педро Рошу. Скорее всего, расторгнем контракт

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что клуб, вероятно, расторгнет контракт с нападающим Педро Рошей.
«В «Спартаке» на Рошу мы не рассчитываем. Думаем, что мы достигнем какого-то консенсуса, потому что переговоры идут. Скорее всего, расторгнем контракт», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
27-летний Роша был арендован «Атлетико Паранаэнсе» летом 2021 года. В 15 матчах за команду нападающий забил два гола и отдал три результативные передачи. В «Спартак» Роша перешёл в 2017-м, но за основной состав московской команды за пять лет провёл лишь 19 матчей (гол, две результативные передачи). Также на его счету 15 игр за «Спартак-2» (4+2). Соглашение между Рошей и «Спартаком» истекает в конце нынешнего сезона.
- 23 июля 2022
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