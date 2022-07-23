Видеообзор разгромной победы «Спартака» в матче второго тура РПЛ с «Краснодаром»

Сегодня, 23 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 сошлись «Краснодар» и московский «Спартак». Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Гости одержали разгромную победу в матче – 4:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 35-й минуте забил полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. Через две минуты «Краснодар» остался в меньшинстве, красную карточку получил хавбек Александр Черников. На 46-й минуте преимущество красно-белых удвоил нападающий Квинси Промес.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на YouTube-канале «Матч».
На 52-й минуте мяч в свои ворота занёс защитник «быков» Сергей Бородин. Через шесть минут один мяч с пенальти отыграл хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян. На 83-й минуте результативный удар нанёс полузащитник «Спартака» Виктор Мозес.
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