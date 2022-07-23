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Мележиков о матче с «Краснодаром»: понравилось, что «Спартак» начинает проявлять характер

Мележиков о матче с «Краснодаром»: понравилось, что «Спартак» начинает проявлять характер
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал победу команды над «Краснодаром» (4:1) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Помимо результата, мне понравилось то, что команда начинает проявлять характер. Это заслуга коммуникации тренера с командой. Надеюсь, что так и продолжится», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Счёт был открыт в первом тайме. На 35-й минуте отличился полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, ему ассистировал Кристофер Мартинс. Через две минуты красную карточку получил хавбек «Краснодара» Александр Черников. На 46-й минуте взятием ворот отметился форвард «Спартака» Квинси Промес.

На 52-й минуте автогол забил защитник «быков» Сергей Бородин. На 60-й минуте с пенальти один мяч отыграл хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян. На 83-й минуте счёт до разгромного довёл полузащитник «Спартака» Виктор Мозес, результативную передачу отдал Данил Пруцев.

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