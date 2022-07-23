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Мележиков не считает приглашение команд из Медиалиги в КР развитием для футбола

Мележиков не считает приглашение команд из Медиалиги в КР развитием для футбола
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал приглашение блогерских команд «Амкал» и 2Drots для участия в Кубке России.

«Развитие ли для футбола приглашение любительских команд из Медиалиги в Кубок России? Думаю, пока нет. Давайте сделаем акцент на профессиональных командах Премьер-Лиги и ФНЛ», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось, что обе команды начнут своё участие в турнире на стадии 1/256 финала. Это первый случай в истории российского футбола, когда блогерские команды будут проводить официальные матчи с футбольными клубами России.

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