Абаскаль рассказал, в чём схожесть «Спартака» и «Краснодара»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после разгромной победы в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Краснодаром» (4:1) высказался о команде-сопернике. Испанский специалист отметил, что у «быков» и красно-белых есть общие черты.
«Схожесть между «Спартаком» и «Краснодаром» из-за ставки на воспитанников? Да, действительно, есть схожесть. Очень важно делать ставку на молодых футболистов, чтобы поддерживать высокий уровень. В будущем это даст возможность не покупать дорогих игроков.
Я хотел бы отметить ещё одну схожесть — «Спартак» и «Краснодар» схожи в стиле. Они, как и мы, вытягивают соперника и любят прессинговать», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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