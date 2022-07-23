Абаскаль рассказал, в чём схожесть «Спартака» и «Краснодара»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после разгромной победы в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Краснодаром» (4:1) высказался о команде-сопернике. Испанский специалист отметил, что у «быков» и красно-белых есть общие черты.

«Схожесть между «Спартаком» и «Краснодаром» из-за ставки на воспитанников? Да, действительно, есть схожесть. Очень важно делать ставку на молодых футболистов, чтобы поддерживать высокий уровень. В будущем это даст возможность не покупать дорогих игроков.



Я хотел бы отметить ещё одну схожесть — «Спартак» и «Краснодар» схожи в стиле. Они, как и мы, вытягивают соперника и любят прессинговать», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.