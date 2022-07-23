Сперцян: даже после счёта 1:3 со «Спартаком» было ощущение, что можем вытащить матч
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о разгромном поражении в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 со «Спартаком» (1:4). Хавбек отметил, что, несмотря на счёт, у «быков» была вера в то, что они могут отыграться.
«В перерыве обсуждали, что надо играть в атаку, искать момент, чтобы забить. Нельзя было пропускать, как только вышли на второй тайм. Но мы всё равно бились. Спасибо большое болельщикам за поддержку. Даже после счёта 1:3 было ощущение, что матч можем вытащить. После у нас сразу был момент. Верили до конца, но не получилось. Будем работать в три раза сильнее и больше, чтобы в следующий раз такого не было», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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