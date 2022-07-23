Ильзат Ахметов: игра со «Спартаком» была в наших руках, но удаление всё сбило

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:4) во 2-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Первые 30 минут мы владели инициативой. У нас были хорошие моменты, должны были забивать. Игра была в наших руках. После удаления игра поменялась. Гол не вытекал из игры… Всё это сбило нас.



Во втором тайме пытались освежить команду, нужны были новые силы. Хотели расшатать оборону соперника, но не получилось», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

24-летний Ахметов — воспитанник академии Коноплёва. В 2013 году он перебрался в казанский «Рубин», из которого в 2018-м в московский ЦСКА. За армейцев Ильзат в 104 матчах забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Соглашение между сторонами истекло 30 июня и не было продлено. Ахметов свободным агентом подписал контракт с «Краснодаром» на два года.