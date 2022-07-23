Ахметов: не согласен с Абаскалем, что «Краснодар» и «Спартак» играют в одинаковый футбол

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов не согласился с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем, заявившим, что команды играют в одинаковый футбол.
«Абаскаль сказал, что «Спартак» и «Краснодар» играют в одинаковый футбол. Согласны? Не соглашусь. У нас свой стиль. Мы придерживаемся атакующего стиля. Даже в меньшинстве старались прессинговать, накрывать и играть больше в атаку. Отталкиваемся от своей игры.
Что касается игры с «Уралом», мы каждый тур настраиваемся, потому что за каждую команду дают три очка. Нет сильных и слабых соперников. Тем более после такой игры. Нам нужно выиграть в следующем туре и для болельщиков», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
24-летний Ахметов — воспитанник академии Коноплёва. В 2013 году он перебрался в казанский «Рубин», из которого в 2018-м в московский ЦСКА. За армейцев Ильзат в 104 матчах забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Соглашение между сторонами истекло 30 июня и не было продлено. Ахметов свободным агентом подписал контракт с «Краснодаром» на два года.
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