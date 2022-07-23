«Будё-Глимт» Хайкина одержал разгромную победу в чемпионате Норвегии. Вратарь не пропустил
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Сегодня, 23 июля, прошёл матч 15-го тура чемпионата Норвегии между «Будё-Глимт» и «Йервом». Встреча прошла на стадионе «Аспмюра» в Будё и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 13-й минуте взятием ворот отметился нападающий Виктор Бонифасе, голевой пас отдал Уго Ветлесен. На 39-й минуте форвард Амаль Пеллегрино удвоил преимущество «Будё-Глимт». Через три минуты полузащитник Ульрик Салтнес довёл счёт до разгромного, результативную передачу оформил Брис Вембангомо.
На 45+2-й минуте Пеллегрино оформил дубль. На 48-й минуте Пеллегрино сделал хет-трик.
Отметим, что в воротах «Будё-Глимт» в матче с «Йервом» стоял российский вратарь Никита Хайкин, он сохранил свои ворота на замке.
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