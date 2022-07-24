Сторожук: могли бы вырвать победу у «Спартака», если бы не удаление

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал поражение команды от «Спартака» (1:4) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«До удаления мы превосходили соперника и по моментам, и по контролю. Но предвидеть такие ситуации заранее тяжело. Но даже если бы остались в равных составах, могли бы вырвать победу даже после гола Зобнина. Будем разбираться внутри команды», — рассказал Сторожук в эфире телеканала «Матч Премьер».
На матче работала бригада судей во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его помощники — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).
В составе «Краснодара» единственный мяч с пенальти забил полузащитник Эдуард Сперцян.
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