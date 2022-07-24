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Главный тренер «Краснодара»: по удалению больше претензий к Черникову, а не к судье

Главный тренер «Краснодара»: по удалению больше претензий к Черникову, а не к судье
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Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал удаление полузащитника команды Александра Черникова на 37-й минуте матча со «Спартаком» (1:4) во 2-м туре Российской Премьер-Лиги.

«По удалению у меня больше претензий к Черникову, а не к судье. Зачем давать такой шанс? Нельзя реагировать так. Он жёсткий в плане борьбы, но когда игрок уже отыгран и делает отмашку – это неспортивное поведение.

Хочу искренне извиниться перед болельщиками, никаких оправданий мы не ищем. Будем работать», — рассказал Сторожук в эфире телеканала «Матч Премьер».

На матче работала бригада судей во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его помощники — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

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